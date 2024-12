Le Havre. Blocage de l'écluse François Ier par Scientifiques en rébellion : des amendes requises

Des peines d'amendes ont été requises vendredi 6 décembre contre seize personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel du Havre après une action du collectif Scientifiques en rébellion contre l'implantation du terminal méthanier.

Décision en février

Le 12 mai 2023, les militants s'étaient positionnés au niveau de l'écluse François Ier, qui marque l'entrée dans la zone portuaire du Havre. Ils avaient été placés en garde à vue le soir même et étaient jugés ce vendredi pour "entrave à la circulation". La procureure a requis 200 euros d'amende pour quinze des prévenus et 400 euros pour l'un d'entre eux, relate l'Agence France Presse. "L'infraction est caractérisée. Il y a eu un blocage, a déclaré la représentante du parquet lors de l'audience, il y a la loi et personne ne peut s'y soustraire."

Dans un communiqué, l'association de défense des océans Bloom, qui soutient les prévenus, explique que cette action visait "à dénoncer le développement criminel d'un nouveau terminal méthanier par TotalEnergies". L'avocate des militants a plaidé la relaxe, évoquant "une action respectueuse des biens et des personnes".

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.