Le Havre. Un homme de 40 ans en détention pour proxénétisme après le témoignage d'une adolescente de 14 ans

Le 24 septembre, une jeune fille s'est présentée au commissariat et déclarait "avoir été contrainte de se prostituer par M., une autre pensionnaire du foyer, âgée de 17 ans" et un homme de 40 ans, précise dans un communiqué le procureur du Havre, Bruno Dieudonné.

Plusieurs personnes impliquées

"Selon ses déclarations, elle aurait été livrée à la prostitution pendant plusieurs jours entre le 1er mai 2024 et le 23 septembre 2024 dans des appartements loués via Airbnb, où elle aurait subi des violences", est-il ajouté. Interpellée et placée en garde à vue le lendemain, la jeune fille de 17 ans a expliqué avoir "elle-même été prostituée à l'âge de 14 ans par des garçons de Caucriauville", un quartier sensible du Havre. Elle a également indiqué avoir été violée par l'homme de 40 ans et "avoir servi d'intermédiaire" entre lui et sa co-pensionnaire de 14 ans.

Elle réfutait que cette dernière ait été "contrainte à la prostitution", rapporte le procureur. Placé à son tour en garde à vue, le quadragénaire "niait les faits de proxénétisme" et déclarait "être en couple avec M.". La sœur de cet homme a été interpellée peu après l'arrestation de son frère alors qu'elle sortait du domicile de ce dernier en possession d'une forte somme d'argent en espèces.

Selon une source policière, cette femme était porteuse de la somme de 6 000 euros. A l'issue de leur garde à vue, l'homme et les deux femmes ont été déférés et une information judiciaire a été ouverte pour "viol sur mineure de plus de 15 ans, proxénétisme aggravé et recel de biens provenant de proxénétisme aggravé".

Le quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire, tandis que sa sœur et l'adolescente de 17 ans ont été placées sous contrôle judiciaire.

Avec AFP