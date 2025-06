Justice. Un maire de l'Orne mis en examen pour "viol" et "recours habituel à la prostitution de mineurs"

Edgar Moulin, maire de Saint-Ellier-les-Bois, commune de 250 âmes située entre Alençon et Carrouges, a été interpellé et placé en garde à vue, lundi 26 mai, selon le procureur d'Alençon Laëtitia Mirande.

Placé en détention provisoire

Une information judiciaire a été ouverte deux jours plus tard, le 28 mai, des chefs de "viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, proxénétisme aggravé et recours habituel à la prostitution de mineurs".

L'élu a été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention, "conformément aux réquisitions du parquet". Il a fait appel de cette décision.

Agressé à son domicile en janvier

En début d'année, sept personnes s'étaient introduites au domicile de l'édile pour lui voler de l'argent. Parmi elles, une mineure, deux femmes âgées de 18 ans, une troisième de 19 ans, et trois hommes de 20, 23 et 25 ans. Le maire s'était défendu et avait subi plusieurs coups. Il avait été déterminé à l'issue des gardes à vue que la fonction d'élu n'avait aucun lien avec les faits. Cinq de ces personnes seront jugées le 3 juillet prochain par le tribunal correctionnel d'Alençon.

