Orne. 7 personnes, dont une mineure, interpellées après l'agression d'un maire à son domicile

Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi 3 mars après l'agression d'un élu ornais. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 janvier, aux alentours d'une heure du matin, ils s'étaient introduits dans la maison du maire de Saint-Ellier-les-Bois, près d'Alençon, pour lui voler de l'argent.

L'édile s'était défendu et avait subi plusieurs coups, occasionnant une plaie importante à la tête et une interruption totale de travail de 7 jours. Il a été déterminé à l'issue des gardes à vue que la fonction d'élu du maire n'avait aucun lien avec les faits.

Des jeunes de 18 à 25 ans

Les investigations téléphoniques ont permis à la brigade de recherches d'Argentan-Alençon l'identification de plusieurs individus, confirmée par de l'ADN retrouvé sur les lieux des faits. La vidéosurveillance et un témoignage particulièrement précis ont permis de corroborer les liens entre ces personnes. Parmi elles, une mineure, deux femmes âgées de 18 ans, une troisième de 19 ans, et trois hommes de 20, 23 et 25 ans.

Cinq personnes jugées

Un classement sans suite a été décidé pour l'un d'entre eux et la mineure dépend du parquet du Mans en raison du lieu de résidence de ses représentants légaux. Ainsi, cinq personnes seront jugées le 3 juillet prochain par le tribunal correctionnel d'Alençon : trois pour vol avec violence et deux autres pour vol aggravé, les circonstances aggravantes étant que les faits ont eu lieu dans un local d'habitation, en réunion, avec des visages dissimulés pour ne pas être identifié.

Les cinq prévenus ont interdiction de se rendre à Saint-Ellier-les-Bois, d'entrer en contact avec le maire ou les coauteurs des infractions commises, et de détenir ou porter une arme.