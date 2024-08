Rouen. Vol, agression sur une prostituée… Deux hommes condamnés à 12 mois de prison

Cette affaire remonte au 7 juin 2024 à Rouen. Pour autant, le 24 juillet dernier, deux hommes de 22 et 24 ans ont été interpellés, placés en garde à vue, déférés et condamnés à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Explications.

"Il l'a menacée directement"

Vers 23h vendredi 7 juin dernier, une prostituée, une femme âgée de 37 ans, a reçu des messages d'un homme se faisant passer pour un client. Selon une source policière, celle-ci logeait dans un appartement loué via Airbnb. A la suite des messages, deux hommes sont arrivés. L'un d'eux était porteur d'une arme de poing "avec laquelle il l'a menacée directement. Il a ensuite posé l'arme sur la tempe et lui a ordonné de donner l'argent", poursuit cette même source policière. "Ella va lui donner 30 euros qui se trouvent dans la coque de son téléphone portable. A ce moment-là, ce dernier lui a arraché le téléphone des mains pour le lui prendre", ajoute la police.

Le second homme a ensuite fouillé l'appartement sans rien trouver de plus. Au moment où les deux hommes décident de quitter les lieux, le deuxième téléphone de la victime sonne. "L'un des deux tente de s'en emparer. La victime résiste et se met à crier", indique la police. "L'agresseur lui a mis un coup de crosse de l'arme de poing sur la tête. Un morceau de l'arme va tomber au sol." La victime a alors tenté de récupérer son téléphone et a réussi à récupérer une cigarette électronique appartenant à l'un des deux agresseurs présumés avant que les deux hommes ne prennent la fuite.

Le SIPJ et la DCP chargés des investigations

Pour cette affaire, l'enquête a été menée par le Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) et la Division de la criminalité territoriale (DCP). "Les investigations ont permis d'identifier l'utilisateur de la ligne téléphonique qui a servi à fixer le rendez-vous. Les enquêteurs ont réussi à identifier le second individu et de l'ADN récupéré sur la cigarette électronique a permis de confirmer l'identité de l'un d'eux", poursuit cette même source policière.

Deux hommes interpellés en juillet

Le 24 juillet dernier, les deux hommes ont été interpellés à leur domicile. Pour rappel, l'un est âgé de 22 ans, et l'autre, de 24 ans. Celui de 22 ans était selon la police "déjà connu pour des vols avec violence. La perquisition à son domicile a permis de découvrir l'arme qui a été utilisée contre la victime". Par ailleurs, en donnant un coup à la victime, "une plaquette de la crosse était tombée et récupérée par les policiers".

Les deux hommes ont reconnu les faits en garde à vue. Ils ont été déférés et condamnés à 12 mois de prison dont 6 avec sursis.