Le Havre. Accès fluvial à Port 2000 : la justice confirme la poursuite des travaux

Les travaux préparatoires de la future chatière du Havre peuvent se poursuivre. Le tribunal administratif de Rouen a en effet rejeté, vendredi 29 mars, le référé en suspension de l'exécution du chantier, indique Haropa Port dans un communiqué.

Le collectif Préservons l'estuaire de la Seine avait déposé un recours contre l'arrêté émis le 19 juin 2023 qui autorisait le démarrage des travaux. Ce recours, non suspensif, n'avait pas empêché le coup d'envoi du chantier préparatoire à la construction de la chatière, chenal de navigation entre le port historique du Havre et Port 2000.

Une digue d'1,8km

Selon Haropa, dans son arrêt, le tribunal précise qu'en "l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués [par les requérants] n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence".

La chatière nécessite notamment la construction d'une digue d'1,8km, afin de sécuriser l'accès des barges fluviales à Port 2000 et d'augmenter le trafic sur la Seine. Le collectif, qui regroupe le Comité régional des pêches, Ecologie pour Le Havre, Estuaire Sud, SOS Estuaire et Eco-Choix, dénonce son impact sur l'environnement et la faune marine.