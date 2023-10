Le Havre. Ils livraient la drogue à domicile : un point de deal démantelé au Mont-Gaillard

C'est une forme de trafic de plus en plus courante, depuis les confinements successifs pendant la crise de la Covid-19 : la livraison de drogue à domicile. La police du Havre l'a encore constaté récemment, lors d'une enquête ouverte au mois de juillet dernier.

Des livraisons au-delà du quartier

L'affaire se déroule dans le quartier du Mont-Gaillard, classé "quartier de reconquête républicaine" par le ministère de l'Intérieur. Un contrôle sur la voie publique, mené par les policiers de la brigade anticriminalité, et des éléments d'informations concordants, poussent l'unité de lutte contre l'économie souterraine et les stupéfiants à s'intéresser à un point de deal ancré au cœur du quartier.

Pendant trois mois, les policiers "vivent au rythme des délinquants, la nuit, le week-end" pour mettre au jour l'activité des trafiquants, indique le commissaire Julien Herbaut. "Ce point de deal était structuré autour d'un socle physique, classique, dans des halls d'immeubles, mais aussi d'une activité de livraison, par le biais des réseaux sociaux", poursuit le commissaire central. Un mode opératoire qui permet aux délinquants de toucher "une clientèle assez diversifiée", installée bien au-delà du quartier. Cocaïne, résine et herbe de cannabis mais aussi ecstasy : les drogues revendues sont aussi diverses. Le réseau, lui, se compose d'un gérant, de ses lieutenants qui "animent" le point de deal et les livraisons, ainsi que de revendeurs.

Julien Herbaut, commissaire central du Havre Impossible de lire le son.

Pistolets et kalachnikov

Mardi 10 octobre, neuf personnes, dont un mineur, sont finalement arrêtées à leur domicile, au petit matin, et placées en garde à vue. A l'issue de trois jours d'interrogatoire, quatre suspects ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et placés en détention provisoire. Trois personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Deux autres ont été laissées libres, sans poursuites.

L'enquête aura permis de saisir 1kg de cocaïne, 6kg de cannabis, 330 cachets d'ecstasy mais aussi 30 000 euros en liquide, une voiture volée et des armes (pistolets et kalachnikov). "L'arsenal complet d'un réseau criminel organisé", résume Julien Herbaut, qui précise que des opérations de contrôles ont été menées ces derniers jours sur la voie publique et dans les transports en commun, "pour éviter la réimplantation immédiate d'un point de deal".