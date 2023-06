Le Havre. La cellule anti-rodéo est enclenchée, déjà 25 véhicules saisis

"À moto, en quad… J'habite dans les pavillons juste derrière, et il y en a souvent !" Cette habitante du quartier de Caucriauville, au Havre, le confirme : les fins d'après-midi d'été sont souvent propices aux rodéos urbains, "même si cela s'est calmé un peu" ces dernières années. Pour lutter contre cette pratique, qui occasionne des dérangements sonores et met en danger les usagers de la voie publique, le commissariat du Havre s'est doté depuis 2019 d'une cellule anti-rodéo.

• Lire aussi. Le Havre. Comment travaille la cellule anti-rodéos urbains ?

Une adresse mail dédiée

Composée de deux enquêteurs et de deux agents sur le terrain, "elle est active depuis le 4 mai dernier, dès la reprise des rodéos, qui sont un phénomène très saisonnier", relate le commissaire Julien Herbaut. La cellule permet notamment de traiter presque "en temps réel" les signalements qui sont remontés à la police, notamment par la population, par téléphone ou par mail via l'adresse ddsp76-csp-le-havre@antirodeo.fr. La police municipale et le centre de supervision urbaine, qui gère les caméras sur la voie publique, sont aussi des acteurs de cette lutte. "Chaque signalement donne lieu à une prise en compte judiciaire et à un retour du résultat de nos investigations auprès de la population", poursuit le commissaire.

Reportage - Des contrôles dissuasifs contre les rodéos Impossible de lire le son.

Quatorze motos détruites

À cela s'ajoutent des contrôles statiques, visibles, comme c'était le cas mardi 27 juin, dans le quartier de Caucriauville. "Ces opérations quotidiennes, très courtes, ont vocation à dissuader les potentiels auteurs de rodéos de se livrer à ce type d'exactions sur la route."

#ContreLesRodéos | Fruit du long travail de nos enquêteurs de la cellule de lutte contre les rodéos, une première opération de destruction, recyclage et valorisation, de quatorze engins saisis, a lieu ce matin.

Nos 👮‍♂️👮 travaillent au quotidien pour lutter contre ce fléau pic.twitter.com/H5wRzt35W1 — Commissariat du Havre (@PoliceNat76600) June 27, 2023

Depuis début mai, cinquante-et-un auteurs de rodéos ont été identifiés et vingt-cinq véhicules ont été saisis. Quatorze viennent d'être mis hors d'usage, après une décision judiciaire.