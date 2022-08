Le Havre. Comment travaille la cellule anti-rodéos urbains ?

Ils ont été stoppés en flagrant délit. Samedi 6 et dimanche 7 août, quatre conducteurs d'engins motorisés s'adonnant à des rodéos urbains ont été interpellés par la police du Havre, dans le quartier Danton, au Mont-Gaillard et dans le quartier des Neiges. Leurs engins, trois quads et une motocross, ont été saisis. "C'est fondamental, estime le commissaire divisionnaire Patrick Longuet. Si l'individu nous échappe, on le retrouvera. Mais ces motos, ces quads, sont des engins de mort, l'objectif est de les retirer de la voie publique en vue de les détruire." Parmi la trentaine de véhicules saisis ces dernières semaines, une dizaine sont déjà en attente de destruction, entérinée par la justice après jugement de leur pilote.

Patrick Longuet Impossible de lire le son.

Au Havre, quatre agents travaillent à temps plein sur ces rodéos urbains, à travers une cellule active d'avril à l'automne. Elle travaille en lien avec les agents de terrain et grâce aux informations recueillies via les caméras du centre de supervision urbain, de LiA, celles recueillies par la police municipale, par les bailleurs.

Rappel systématique

Les signalements de rodéos ont souvent lieu le week-end. "On se rend sur place systématiquement. Quand on peut intercepter les conducteurs, on le fait, dès lors que les conditions de sécurité sont réunies", assure le commissaire. Les habitants qui auront appelé le 17 sont ensuite rappelés par les fonctionnaires. "Il s'agit d'expliquer pour quelle raison nous ne sommes pas intervenus, quand c'est le cas, et de prendre des informations : d'où partent les motos, où sont-elles cachées, etc. Si on me dit qu'une moto est planquée à tel endroit, on fonce la chercher."

Patrick Longuet Impossible de lire le son.

Après un accident grave dans le Val-d'Oise, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'intensification des contrôles pour lutter contre ces rodéos urbains, des actes punis par des peines pouvant aller jusqu'à un an de prison et 15 000 € d'amende.