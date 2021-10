Montivilliers. Le nouveau maire fait de la sécurité une priorité de son action politique

À Montivilliers, Jérôme Dubost,qui doit être élu maire mardi 26 mai, veut renforcer la sécurité dans sa commune. Mi-mai, une pétition en ligne a été lancée pour demander davantage de patrouilles de police. Pendant le confinement, les actes de délinquance auraient augmenté, ce que réfute la police nationale. Mais pour Jérôme Dubost, "ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité". Parmi les mesures que veut prendre le nouvel élu : encore plus de collaboration entre police nationale et municipale, mettre davantage de vidéosurveillance dans le quartier Belle-Étoile, augmenter les rondes nocturnes de la police municipale et renforcer ses effectifs. Ils sont pour l'heure quatre agents et un cinquième sera prochainement recruté.

