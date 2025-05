Grandes Voiles du Havre. Après l'accident à New-York, l'absence du voilier mexicain Cuauhtémoc confirmée

Les images ont fait le tour du monde et ne laissaient que peu de doute quant à sa présence cet été. Le Cuauhtémoc, voilier-école mexicain accidenté à New-York samedi 17 mai, ne participera pas aux Grandes Voiles du Havre, du 4 au 7 juillet.

Sail Training International, organisateur des Talls Ships Races, courses internationales de grands voiliers, a annoncé officiellement mercredi 21 mai son absence sur les différentes régates prévues cet été, dont celle qui s'élancera du Havre.

"Un merveilleux ambassadeur"

"Cuauhtémoc est un navire qui apporte de la joie partout où il va. Il représente le véritable esprit d'amitié internationale et est un merveilleux ambassadeur, non seulement du Mexique, mais aussi de toute la communauté de l'apprentissage de la voile", souligne Sail Training International qui fait part dans un communiqué de son "immense chagrin", et espère revoir le navire sur de futures courses.

L'accident du week-end dernier avait brisé les mâts du bateau mexicain, fait deux morts et dix-neuf blessés. Les Grandes Voiles du Havre accueilleront malgré tout plus de quarante voiliers, dont un autre voilier-école, le trois-mâts polonais Dar Mlodziezy, qui mesure 108m de long.