New York. Deux morts et 19 blessés à bord du célèbre navire mexicain, le Cuauhtémoc, attendu au Havre en juillet

Mer. Habitué de l'Armada de Rouen et attendu au Havre en juillet, le Cuauhtémoc a percuté un pont à New York, samedi 17 mai, faisant deux morts et 19 blessés.