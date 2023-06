Port-Jérôme-sur-Seine. La Ville parraine le Cuauhtémoc pendant l'Armada

À chaque Armada, les communes de bord de Seine ont l'opportunité de parrainer un des bateaux présents. Un tirage au sort a été effectué le 4 avril dernier et Port-Jérôme-sur-Seine a hérité du Cuauhtémoc.

Ce voilier de 90 mètres qui bat pavillon mexicain a été construit à Bilbao, en 1982. Propriété de la marine mexicaine, il est utilisé comme navire-école. Son port d'attache est Acapulco. Son nom est une référence à l'empereur aztèque Cuauhtémoc, qui signifie "celui qui fond sur l'ennemi comme un aigle". Le navire peut accueillir 109 marins, dont 90 cadets.

Port-Jérôme-sur-Seine a prévu différentes animations pour parrainer au mieux ce géant des mers. Le Cuauhtémoc arrive à Rouen jeudi 8 juin, à 21 h 45 (il passera sous le pont Flaubert à 21 h 05), et repartira de Rouen le dimanche 18 juin vers 10 heures, pour passer devant Rives-en-Seine, Port-Jérôme-sur-Seine et Tancarville entre 15 heures et 18 heures.

Pendant l'Armada

La ville sera décorée aux couleurs du Mexique et des drapeaux de Port-Jérôme-sur-Seine seront installés sur le Cuauhtémoc. Des visites guidées du voilier seront proposées aux habitants de la commune samedi 10 et dimanche 11 juin. Enfin, un équipage de 25 marins sera accueilli avec tous les honneurs le mardi 13 juin, pour un déjeuner et une visite de la ville.

La Grande Parade

Port-Jérôme-sur-Seine organisera sa fête de la musique lors du week-end de clôture de l'Armada. Le samedi 17 juin, de petits fanions Mexique/France seront distribués aux visiteurs venus écouter de la musique. La tête d'affiche sera "La Cafetera Roja" de Barcelone et le groupe "Team Melody" proposera quelques chansons du Mexique. Une restauration mexicaine sera proposée.

Pour le dimanche 18 juin, le jour de la Grande Parade sur la Seine, une banderole géante sera installée sur le ponton Magnolia, à Villequier. Ce sera le signal pour les marins du Cuauhtémoc d'exécuter leur show pour ravir tous les curieux qui seront massés sur les bords de Seine.