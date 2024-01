Rouen. Découvrez les dates de l'Armada 2027

On le sait. A peine une Armada se termine à Rouen que l'association travaille déjà à l'organisation de la suivante…

Mardi 9 janvier, l'Armada de la liberté a annoncé sur son site internet la date de ce prochain grand rassemblement de voiliers. A noter donc à votre agenda : il aura lieu du jeudi 17 au dimanche 27 juin 2027.

Un choix qui n'a l'air de rien, à près de trois ans et demi de l'échéance, mais qui ne se fait pas au hasard. "C'est le fruit d'une réflexion par rapport aux marées", explique Philippe Chastres, vice-président de l'association, pour que les bateaux les plus imposants puissent remonter la Seine et passer sous les ponts.

"On regarde aussi le calendrier des grands événements en Normandie et en France et on consulte la STI", ajoute-t-il, pour Sail training international, une organisation qui met en place des événements et des courses avec des grands voiliers qui pourraient être invités à l'Armada.