Un finaliste de Masterchef cuisinera à l'Armada

Pierre Lefèbvre cuisinera sur le stand Flyin'Chef, au sein du village "Bien vivre en Normandie". Les passionés, amateurs ou curieux sont tous invités à venir cuisiner avec lui.

Le samedi 15 juin, les thèmes seront "produits Normands AOC et AOP" le matin et "cuisine gastronomique française" le soir. Le dimanche 16 juin, ce sera "Bien être et saveurs" et "cuisine du terroir".

Pratique. Pour réserver votre cours, téléchargez, complétez et renvoyez le bulletin d’inscription disponible ici. Date limite d’inscription : mercredi 12 juin (places limitées à 15 personnes par session). Prix 36€ par personne et 50€ pour 2 personnes.