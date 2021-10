Pour l'Armada, H2O se transforme en bulle d'air ludique et créative

Dans une ambiance très graphique, le public de l'Armada pourra découvrir le patrimoine normand à travers les quais rive droite. Selon cinq parcours thématiques et ludiques : vie culturelle, sportive et qualité de vie, gastronomie et agriculture, terre d'innovation, patrimoine et architecture, espaces naturels.

Pour Frédéric Sanchez, Président de la CREA, "cette bulle d'air est une respiration pour le public". Le parcours fait de surprises visuelles, olfactives, sonores et tactiles est adapté aux adultes comme aux enfants. Echantillons de tissus à toucher, odeurs à deviner, paniers de basket, photocalls pour garder un souvenir (sur un tandem, dans la peau d'un hockeyeur des Dragons ou d'un chanteur de rock)... un vrai moment de détente face aux quais.

Devant H2O, les acteurs touristiques (Comité régional du Tourisme, Comité Départemental du Tourisme, offices de tourisme) proposeront leur documentation, pour les touristes comme pour les curieux. Yvon Robert, maire de Rouen, insiste sur le côté "collectif" du travail, pour une réussite complète.

Il sera également possible de visiter virtuellement plusieurs monuments à l'aide d'un iPad, comme l'abbaye de Jumièges. A la sortie, un cadeau surprise sera distribué à chaque visiteur.