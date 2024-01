Rouen. Le navire Le Français fait son retour dans la capitale normande

C'est la troisième fois cette année que le navire fait escale à Rouen. Le trois-mâts Le Français est attendu du samedi 13 au dimanche 28 janvier sur les quais afin de continuer sa mission de sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de protection des fleuves et des océans. Il doit quitter Saint-Brieuc à partir du vendredi 12 janvier avant de rejoindre Rouen le lendemain. "Il remontera la Seine et passera sous le pont Flaubert dans la nuit du 12 au 13 janvier, entre 3h et 3h30 normalement… pour un accostage au quai d'honneur Jean Ango, jusqu'au 28 janvier prochain", explique l'association Armada, qui se charge d'accueillir le navire.

Le bateau pourra être visité par le public uniquement le week-end du 13 au 14 janvier et le week-end suivant du 27 au 28, avec un accès gratuit au navire et à l'exposition sur l'hivernage du Commandant Charcot en Antarctique en 1904.

En dehors de ces créneaux, le navire doit surtout accueillir le public scolaire, soit plusieurs centaines de collégiens et lycéens pour découvrir l'Ecole Polaire à son bord. L'an dernier, plus de 400 élèves ont pu bénéficier de ces ateliers.