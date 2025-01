Rouen. L'imposant voilier Le Français fait escale dans la capitale normande

C'est la 4e année consécutive qu'il se rend dans la capitale normande. Le bateau Le Français est attendu à Rouen, dimanche 5 janvier. L'imposant trois mâts, construit au Danemark en 1948 avant de passer sous pavillon français en 2018, va séjourner près de trois semaines sur le quai d'honneur Jean-Ango situé sur la rive droite. Il a pris la direction de la Seine, cap vers Rouen.

Levée du pont Flaubert

Mais il faudra se lever tôt pour voir arriver le voilier. Son passage sous le pont Flaubert est attendu de 4h30 à 8h. Durant ce laps de temps, la circulation sur l'ouvrage sera coupée pour permettre la levée du pont. Une fois à quai, Le Français pourra se visiter le week-end du 11 et 12 janvier, et le week-end suivant 18 et 19 janvier.

Amarré habituellement à Saint-Malo, ce magnifique voilier mesure plus de 46m de long et possède une voilure de 950m². Il a connu plusieurs vies. A l'origine navire de charge baltique traditionnel, le Français est devenu un temps navire de soutien à la pêche dans les années 60, puis a servi de décors pour le cinéma et diverses productions télévisées dans les années 80. Aujourd'hui il sert de voilier école et poursuit également sa mission de sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de protection des fleuves et des océans.