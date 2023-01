[Photos] Cherbourg. Le fameux trois-mâts Le Français en escale trois semaines

C'est donc bien lui ! Le trois-mâts barque de Saint-Malo Le Français est amarré dans le bassin du Commerce à Cherbourg depuis le dimanche 22 janvier. Il devrait rester à quai jusqu'au samedi 11 février. Le bateau arrive de Rouen, où il était en escale du samedi 31 décembre au samedi 21 janvier.

Environ 600 scolaires vont découvrir ce bateau.

Demandez le programme !

Au menu, des visites du bateau seront organisées pour environ 600 jeunes scolaires des classes de CM1 à la terminale. Ils seront ainsi sensibilisés aux enjeux du climat à travers la découverte des pôles Arctique et Antarctique. Le bateau est ouvert au public le samedi de 14 heures à 17 h 30 et le dimanche de 15 heures à 17 heures pour des visites guidées gratuites par les bénévoles de l'association Les Voiles écarlates.

Direction ensuite Brest

Une exposition permanente sur l'hivernage du commandant Charcot en Antarctique en 1904 et la prise de conscience à la fois de la beauté et de la fragilité des pôles est également proposée. Le navire, qui date de 1948 et qui naviguait initialement sous pavillon danois, puis britannique et désormais français depuis le 28 septembre 2018, rejoindra ensuite Brest pour une nouvelle escale d'une durée de trois semaines.