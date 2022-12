Événement. Le trois-mâts Le Français en escale à Rouen avant l'Armada

Il sera l'un des ambassadeurs de l'Armada 2023, qui entend sensibiliser aux enjeux du dérèglement climatique.

Le Français, qui sera présent pour l'événement, fait aussi une escale à Rouen entre le samedi 31 décembre 2022 et le samedi 21 janvier 2023. Avec son école polaire, il aura comme objectif de sensibiliser le maximum de jeunes aux effets du réchauffement climatique. Plusieurs centaines de scolaires, collégiens et lycéens sont invités à bord.

Des week-ends pour le public

Le navire sera aussi ouvert au public les week-ends du 7-8 et du 14-15 janvier. Ce sont des bénévoles de l'Armada qui organisent des visites gratuites de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. L'occasion de découvrir l'exposition sur l'hivernage du commandant Charcot en Antarctique en 1904 et de prendre conscience à la fois de la beauté et de la fragilité des pôles.

Le Français devrait passer sous le pont Flaubert dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier avant d'accoster au quai d'honneur Jean-Ango.