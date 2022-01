[Photos et vidéo] Rouen. Le Français, témoin des pôles, fait halte à Rouen

Comme un avant-goût d'Armada. Le Français, témoin des pôles est en escale à Rouen jusqu'au 4 février, au niveau du ponton d'honneur Jean Ango. Il se visite d'ici là chaque week-end, à commencer par le week-end du 8 et 9 janvier. L'occasion de découvrir sur l'entrepont une exposition permanente sur Jean-Baptiste Charcot, parti sur le Français en 1904 - 1905 en Antarctique.

L'école polaire pour les scolaires

Pendant la semaine, ce sont les scolaires qui sont conviés sur le navire qui héberge l'école polaire. "On fait des ateliers de sensibilisation au dérèglement climatique, explique son directeur, Matthieu Klitting. On les embarque dans ce contexte incroyable du navire pour parler des régions polaires qui sont très riches, mais se réchauffent trois fois plus vite que le reste du monde. On aborde par l'émerveillement le sujet du dérèglement climatique."

Le Français accueille l'école polaire, pour sensibiliser les plus jeunes au dérèglement climatique.

Contenus vidéos, expériences scientifiques, quiz... Tout est fait pour capter l'attention des jeunes, comme les 6e de l'école Alsacienne de Paris, où a étudié Jean-Baptiste Charcot, de passage vendredi 7 janvier.

"On a appris quels animaux vivaient en Arctique et en Antarctique", raconte Louisa. "On a fait aussi une expérience sur les glaciers". Une autre expérience a permis de comprendre que la banquise protégeait du réchauffement climatique, "parce que la couleur blanche renvoie la lumière et la chaleur", raconte Natacha.

Lors de son escale à Rouen, le Français doit accueillir environ 900 élèves, sous réserve d'éventuelles annulations liées à la situation sanitaire. Trois formations différentes sont proposées pour des âges de 8 à 18 ans.