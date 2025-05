Les Grandes Voiles Du Havre 2025, l’événement XXL pour vibrer au rythme des traditions maritimes

Une quarantaine de voiliers-écoles sont attendus dans le cadre exceptionnel formé par les bassins historiques Paul Vatine, de l’Eure et Vauban, au cœur de la ville. Les Grandes Voiles Du Havre, qui constituera l’un des temps forts de la 9ème saison d’Un Été Au Havre, sera une fête pour les marins, les visiteurs et tous les Havrais.

Plus de 40 bateaux et 2 000 membres d’équipage pour quatre jours de fête et de partage

De 13 à 108 mètres de long, venus de plus d’une dizaine de pays du monde différents, ces navires formeront une flotte d’envergure réunie pour la première fois en Havre en tant que ville de départ de la célèbre course The Tall Ships Races. Une quarantaine de bateaux seront présentés au public et chacun des 2 000 membres d’équipage présents au Havre assurera le spectacle pour faire rayonner les couleurs de son pays.

Les Grandes Voiles Du Havre, événement phare de la saison 2025 d’Un Été Au Havre, battront leur plein dès l’arrivée des premières unités, les 2 et 3 juillet avec une pré-ouverture du village programmée le 3 juillet à 18h. Les jours suivants, les quais accueilleront un public attendu très nombreux. Des animations multiples (concerts, spectacle pyrotechnique, défilé des équipages, parade de sortie des bateaux...) et des stands variés seront accessibles à tous pour un rassemblement populaire.

Voiliers-écoles, trois-mâts et autres gréements historiques formeront une flotte exceptionnelle à admirer de près — et même à bord ! Parmi les navires attendus figurent notamment Belem, Capitán Miranda, Morgenster ou encore le majestueux Dar Mlodziezy, l’un des plus grands voiliers au monde.

Une expérience humaine

Les Grandes Voiles Du Havre, c’est aussi une aventure humaine unique. Organisée par Sail Training International, les Tall Ships Races permettent à des jeunes venus de tous horizons d’embarquer en tant qu’apprentis-matelots. Grâce à l’engagement d’acteurs locaux, des membres fondateurs du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Un Été Au Havre, des entreprises du territoire, des communes membres du Havre Seine Métropole, des établissements de l’enseignement supérieur et des associations à vocation sociale, cent jeunes de la Communauté urbaine participeront à cette aventure et navigueront entre Le Havre et Dunkerque, ou Dunkerque et Aberdeen, en Écosse.

Les temps forts

Le village des Grandes Voiles ouvrira le 3 juillet à 18h. Les festivités se poursuivent les 4, 5 et 6 juillet de 10h à minuit, avec notamment l’ouverture des ponts au public. La clôture du village est prévue le 7 juillet, en fin de matinée.

Mercredi 2 et jeudi 3 juillet

Arrivée des voiliers

Jeudi 3 juillet

18h00 : pré-ouverture du village

Vendredi 4 juillet

10h00 : Inauguration Les Grandes Voiles du Havre 2025

Samedi 5 juillet

16h00 : Défilé des équipages suivi de la remise des prix

22h30 : Spectacle pyrotechnique

Dimanche 6 juillet

18h00 : Manoeuvre des voiliers du bassin de l’Eure vers les bassins marnants

Du vendredi 4 juillet au dimanche 6 juillet

De 10h00 à 19h00 : Sorties en mer et visites des bassins*

De 10h00 à 20h00 : Animations nautiques et sportives

De 10h00 à 22h00 : Visite des grands voiliers **

De 15h00 à 19h00 : Animations et déambulations festives bord à quai

De 19h00 à minuit : DJ sets de différents collectifs

* Horaires sous réserve de modifications selon les conditions météorologiques

** Fin des visites des voiliers allant de 18h00 à 22h00 en fonction des réceptions à bord de certains navires

Lundi 7 juillet

7h00 : Ouverture du village

7h30 : Premiers mouvements des voiliers des bassins Vauban et Vatine

9h00-13h00 : Parade des grands voiliers depuis l’esplanade Jacques Chirac jusqu’à la plage



Retrouvez la programmation complète sur https://www.uneteauhavre.fr/fr/les-grandes-voiles-duhavre

2025 : l'année du Havre et de la mer



Le départ de la course The Tall Ships Races au Havre sera le premier des trois plus grands rassemblements de vieux gréements en Europe. Plus de 200 bénévoles seront mobilisés pour garantir le succès des Grandes Voiles. Qu’ils soient officiers de liaison, accueillants du public ou assistants logistiques, tous partageront cette même passion de la mer et de la rencontre, contribuant ainsi à faire de cet événement un souvenir inoubliable pour tous les visiteurs.

Dans le cadre de l’Année de la Mer, célébrée à l’échelle nationale, Le Havre affirmera tout au long de l’année son identité maritime. Après Les Grandes Voiles en juillet, le port accueillera en octobre la 17ème édition de la Transat Café L’Or Le Havre Normandie. Deux événements majeurs qui témoignent du lien fort entre la ville, l’océan et une tradition d’ouverture sur le monde.

The Tall Ships Races : des voiliers, des jeunes et une aventure humaine



Organisées par Sail Training International, The Tall Ships Races sont bien plus qu’une simple course de voiliers. Elles réunissent des voiliers-écoles venus du monde entier et embarquent à leur bord des jeunes de tous horizons, qu’ils soient novices ou initiés à la navigation.

À travers plusieurs étapes ponctuées de grandes fêtes portuaires, cette compétition met en avant des valeurs de solidarité, d’ouverture culturelle et de dépassement de soi. Les participants, âgés de 18 à 25 ans, deviennent apprentis-matelots le temps d’une traversée, partageant la vie à bord et découvrant les exigences de la navigation en équipage.