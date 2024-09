Saint-Lô. Avec Hervé et Dionysos… La programmation complète des Rendez-vous soniques 2024

La 15e édition des Rendez-vous soniques débutera le mardi 5 et se terminera le dimanche 10 novembre. Voici le programme de cette année, marquée notamment par le concert de clôture du groupe Dionysos et le retour du chanteur Hervé, qui avait fait l'ouverture il y a cinq ans.

Mardi 5 novembre

Le tigre sans rayures (ciné-concert), deux séances scolaires à 10h et 11h à l'Auditorium.

MPL, une séance scolaire à 15h au Normandy.

"Le meilleur de moi-même" par Alain Chamfort, conversation musicale à 20h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Lisa Ducasse MPL, à 20h30 au Normandy.

Mercredi 6 novembre

Le tigre sans rayures, à 17h à l'Auditorium.

I feel good par Sapritch (one-man conférence), à 18h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Jeudi 7 novembre

I feel good par Sapritch, deux séances scolaires à 9h15 et 10h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Le tigre sans rayures, deux séances scolaires à 9h30 et 10h30 à l'Auditorium.

Tha Dunciz, une séance scolaire à 14h30 au Normandy.

Tha Dunciz et les élèves de la classe Mao de l'école des Arts, à 20h au Normandy.

La chica & el duende orchestra, à 20h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Vendredi 8 novembre

Le tigre sans rayures, deux séances scolaires à 9h30 et 10h30 à l'Auditorium.

Sulafa Elyas, Emilie Simon, à partir de 20h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Luiza, Zoufris Maracas, à partir de 20h30 au Normandy.

Laventure, Gift, We hate you please die, à partir de 21h à l'atelier Art Plume.

Samedi 9 novembre

Jim Jazz, à 16h à l'Auditorium.

Katel, à 17h au musée des Beaux-Arts.

Dinaa, Yamê, à partir de 18h15 au Normandy.

Noor, Solann, à partir de 20h30 au théâtre Roger-Ferdinand.

Bibi Club, Raga Pop, Alias, Michel Hibert, à partir de 20h30 à l'atelier Art Plume.

French 79, Mab'Ish, à partir de 23h au Normandy.

Dimanche 10 novembre

Sieste musicale à 14h, 15h30 et 17h à l'Auditorium

Augusta, Poppy Fusée, La Chorale du Normandy, à partir de 15h au théâtre Roger-Ferdinand.

Hervé, à 18h au Normandy.

Vanessa Wagner, 20h au théâtre Roger-Ferdinand.

Audio Club, Papooz, Tahiti 80, à partir de 20h30 à l'atelier Art Plume.

Dionysos, à 22h au Normandy.