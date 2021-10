Fécamp. EXERCICE : collision entre un car et deux voitures à Fécamp [photos]

Vendredi 28 avril 2017, entre 18h00 et minuit, un exercice grandeur nature s'est déroulé à Fécamp (Seine-Maritime). Une simulation de choc entre un car et des voitures faisant 20 blessés. Les pompiers ainsi que les SMUR du Havre et de Fécamp ont été mobilisés.