Le Havre. Une odeur de brûlé alerte les habitants

Un feu s'est produit, le mercredi 23 octobre 2019, vers 19h15, au sein de la société Hettier, située chaussée de la Moselle, sur la zone industrielle du Havre (Seine-Maritime). Il s'agissait d'un feu de 1 600 mètres cubes de ferraille à broyer, stockés à l'air libre. Les pompiers sont rapidement intervenus pour limiter la propagation du sinistre et pour procéder à l'extinction du feu. Ils ont reçu beaucoup d'appels pour des fumées et une odeur de brûlé sur la ville basse du Havre. Pour répondre à l'afflux des appels téléphoniques, des pompiers ont été appelés en renfort.

Dernières ℹ️ @lehavre incendie maîtrisé, surveillé cette nuit ; début vers 19h00 ; pas de blessés ; pas de bâtiments touchés ; ferraille et résidus plastiques brûlés ; encore qlq fumées poussées par vent d'est @Sdis76 @Prefet76 @SynerzipLH merci crédit Y.Salamagnon @lehavre https://t.co/T1LoH2k6tT pic.twitter.com/NWNxvNsO7x — Alerte Estuaire (@alertestuaire) October 23, 2019

Aucune pollution

Cet incendie n'a fait ni victime, ni pollution aquatique. Les pompiers ont envoyé sur les lieux du sinistre une équipe spécialisée en risques chimiques pour procéder à des relevés de mesures, à proximité immédiate de l'entreprise Hettier et sur un périmètre allant au stade Océane, en passant par le tunnel Jenner. Aucune mesure significative n'a été révélée. Toutes les valeurs étaient nulles. L'opération des pompiers s'est terminée, vers 2h du matin. Au plus fort de leur intervention, 11 engins et 38 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, dont un poste de commandement sur les lieux de l'incendie.