Fécamp. L'église Saint Etienne fragilisée par la tempête Benjamin, la circulation modifiée autour du bâtiment

Mobilité. L'église Saint Etienne de Fécamp, fragilisé par la tempête Benjamin du 23 octobre dernier, doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Pour permettre leur déroulement et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les abords de l'édifice verront leurs stationnements et leur circulation modifiés, à titre provisoire.

Publié le 20/11/2025 à 08h57 - Par Gilles Anthoine
A la suite de la tempête Benjamin, des investigations poussées doivent être réalisées sur l'église Saint-Etienne. La circulation est modifiée autour de l'édifice. - Valentin Carpentier

A la suite du passage de la tempête Benjamin le 23 octobre dernier, un examen technique a révélé que certains éléments de maçonnerie de l'église Saint-Etienne de Fécamp sont fragilisés. Des investigations complémentaires doivent être désormais menées par un architecte du Patrimoine.

La durée de l'intervention n'est pas déterminée

Pour la sécurité des personnes et des biens, en vue des prochaines interventions, un aménagement des abords de l'édifice est nécessaire. Pour permettre le bon déroulement des investigations, des mesures de précaution concernant la circulation et le stationnement aux abords de l'église Saint-Etienne doivent être prises à titre provisoire. La durée de l'intervention n'est pas déterminée.

Stationnement interdit

Nouveau plan de circulation autour de l'église Saint-Etienne.Nouveau plan de circulation autour de l'église Saint-Etienne. - Ville de Fécamp

Le stationnement sera interdit sur les pourtours de l'église ainsi que sur l'ensemble de la place Saint-Etienne. La circulation autour de l'édifice sera maintenue, sur une voie. Le stationnement des taxis sera déplacé côté pair de l'avenue Gambetta (sens descendant). Des marquages sur les places de stationnement réservées à cet usage provisoire sont opérés.

Nouveau plan de circulation autour de l'église Saint-Etienne. - Ville de Fécamp

