Rouen. Deux nouvelles écoles supérieures s'installent au 105

Voilà qui vient encore compléter l'offre de formation dans le privé à Rouen. Le groupe Mediaschool ouvre un nouveau campus dans la ville aux cent clochers qui va s'installer au sein même du 105, en bord de Seine. Deux écoles y verront le jour : l'European communication school (ECS) qui propose des formations en communication et IRIS, une école pour des formations dans l'informatique et le numérique. Les deux établissements doivent voir le jour à la rentrée 2024. "Ce sont deux écoles qui sont vraiment porteuses, sur des métiers en tension, au niveau national mais aussi au niveau régional à Rouen", explique Nicolas Bertrand, directeur général du groupe pour justifier le choix de ces deux marques pour l'ouverture.

Une synergie sur le campus

IRIS et ECS sur le même campus sont amenés à être complémentaires. "Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité... Informatique et communication restent dans le même milieu et, sur le campus, les étudiants vont pouvoir échanger et se croiser, travailler aussi sur des mêmes projets", argumente Ludivine Delahais, la directrice du campus.

En formation continue ou en alternance

A l'ECS, les deux premières années se font obligatoirement en formation initiale avec des tarifs qui atteignent 7400 euros par an. La formation en alternance est accessible à partir du Bachelor 3 et en Mastère. L'ECS forme aux différents métiers de la communication, comme chargé de communication, attaché de presse, responsable événementiel ou concepteur rédacteur.

IRIS, qui propose de passer le BTS SIO, est donc accessible en formation initiale, mais aussi par alternance dès la première année et jusqu'au Mastère. L'école forme aux métiers de l'informatique, du numérique, de la cybersécurité et du big data.