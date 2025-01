Rouen. Salon de l'Etudiant : l'événement à ne pas manquer pour l'orientation des jeunes

Le Salon de l'Etudiant est de retour au Parc des Expositions de Rouen, vendredi 10 et samedi 11 janvier 2025, de 9h à 17h. Cet événement, organisé avec l'Académie de Normandie et l'Agence de l'orientation et des métiers, s'adresse aux lycéens, étudiants et parents en quête d'informations sur les formations et les métiers.

Basile Jouanin, le responsable du salon de Rouen, nous propose de faire le tour de cette 34e édition de ce Salon de l'Etudiant :

Un accompagnement personnalisé

Avec plus d'une centaine d'exposants, le salon propose un large éventail de formations dans des secteurs variés : commerce, santé, ingénierie, digital, agriculture, etc. Enseignants, étudiants et spécialistes seront présents pour répondre aux questions et guider les visiteurs dans leurs choix.

Des espaces et des conférences pour s'informer seront proposés comme avec le stand de l'Education nationale. Vous pourrez obtenir des conseils personnalisés par des psychologues et des informations sur les formations publiques. L'Agence régionale de l'orientation sera également présente. Elle vous aidera à clarifier vos ambitions et à trouver une formation adaptée. Sans oublier les universités de Rouen et du Havre.

Les conférences interactives, animées par des experts, couvrent des sujets comme Parcoursup, les prépas, les études de santé ou encore les différences entre BTS, BUT et Bachelor. Des sessions express de questions-réponses permettront d'obtenir des informations en 15 minutes chrono.

Rendez-vous les 10 et 11 janvier

Consultez la liste des exposants et le programme sur le site officiel pour maximiser votre visite. Une préparation en amont garantit une expérience enrichissante et ciblée. Que vous soyez lycéen, étudiant ou parent, ne manquez pas ce salon incontournable pour construire un projet d'avenir solide.