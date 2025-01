Emission spéciale. Trouver le métier de vos rêves : Tendance Ouest en direct du Salon de l'orientation et des métiers de Rouen

C'est le moment de trouver sa voie ! Jeudi 30, vendredi 31 janvier et samedi 1er février, le Salon de l'orientation et des métiers revient au Parc des expositions de Rouen. Organisé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers et l'Académie de Normandie, ce rendez-vous s'adresse à tous ceux qui réfléchissent à leur avenir : collégiens, lycéens, étudiants à la recherche d'une alternance, salariés en reconversion professionnelle.

Sur place, vous trouverez, à travers des rencontres et des animations, plus de 130 professions à découvrir et tester, au fil des 17 pôles métier à découvrir.

Les recruteurs prennent la parole

Tendance Ouest, partenaire de l'événement et présent sur place pendant ces trois jours, propose jeudi 30 janvier, de 12h à 13h, une émission spéciale pour vous aider à trouver le métier de vos rêves.

Notre journaliste Pierre Durand-Gratian ira à la rencontre des acteurs de l'économie normande, des entreprises qui, chaque année, recrutent et offrent à leurs salariés de nouvelles perspectives.

Vous vous posez des questions ? Ecoutez notre émission spéciale dès 12h pour trouver des réponses !

Pratique. Du jeudi 30 janvier au samedi 1er février, au Parc des expositions de Rouen, avenue des Canadiens au Grand-Quevilly.