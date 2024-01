Normandie. Avant sa reconversion professionnelle, quelles démarches effectuer ?

Comment se reconvertir ? C'est la première question que se posent les salariés qui souhaitent changer de voie. "La reconversion, ce n'est pas simplement changer de métier, c'est avant tout un travail sur soi", assure Fatima Adlimi, consultante en évolution professionnelle à Rouen. S'il y a besoin d'une formation, "il faut envisager toutes les mesures possibles pour quitter son poste", poursuit-elle.

Vers qui se tourner ?

Attention toutefois aux différences entre les salariés du privé et ceux de la fonction publique. En effet, si les fonctionnaires qui souhaitent se reconvertir peuvent "faire une demande de disponibilité", pour les salariés du privé, cela passe par une demande de rupture conventionnelle. Ensuite, chacun d'eux peut réaliser des bilans de compétences pour savoir où il en est et dans quel domaine il pourrait travailler. Les salariés du privé "peuvent être pris en charge par l'employeur ou via le Compte personnel de formation (CPF)", indique la coach, qui précise que si le bilan de compétences est réalisé en dehors du temps de travail, "ils n'ont pas besoin d'en informer son employeur". Le fonctionnaire, lui, "doit se rapprocher de son service Ressources humaines pour en formuler la demande".

Les salariés du privé peuvent contacter gratuitement un Conseiller en évolution professionnelle (CEP) en se rendant sur le site internet suivant : www.transitionspro-normandie.fr. Il sera ainsi possible d'avoir un rendez-vous avec un conseiller qui expliquera les démarches à suivre. Une autre option est également possible, celle de faire appel à un coach spécialisé dans la reconversion professionnelle comme Fatima Adlimi, qui est à son compte. "Je dis toujours aux personnes d'aller voir un CEP en premier et, si besoin, elles peuvent faire appel à mes services."