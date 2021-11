Rouen. Les 24h pour l'emploi et la formation de Rouen font le plein

2400 visiteurs s'étaient rendus sur le salon des 24h pour l'Emploi et la Formation de Rouen (Seine-Maritime) pour l'édition 2017.

Et la fréquentation pour l'édition 2018, jeudi 6 septembre, s'annonce bonne à nouveau, à voir les allées bondées de la Halle aux Toiles. 40 entreprises de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de la banque ou encore de l'immobilier étaient représentées avec, à offrir, des CDD, CDI, stages ou contrat en alternance. C'est surtout l'occasion pour les visiteurs de rencontrer directement des recruteurs et donc d'avoir l'opportunité de faire une bonne première impression. "C'est important de se présenter, il y a une notion de feeling, raconte Aurélie Dupuis, nouvelle dans la région et à la recherche d'un emploi. La première impression est toujours la bonne. Je pense que cela se joue sur les 10 premières secondes".

Jérémy Boulingue cherche de son côté dans le domaine de la banque et du commerce et note que le salon lui permet de "rencontrer un peu tous ces secteurs en même temps". Il connaît bien les codes du métier et ne s'y est pas trompé en enfilant un costume pour ses échanges avec notamment le CIC ou le Crédit Agricole.

Des problèmes pour recruter

Pour les recruteurs, la présence sur ces salons permet aussi de repérer des profils à côté desquels ils seraient passés à la simple lecture d'un CV. "La personnalité c'est très important dans le recrutement", explique Claudine Tourbat, chargé de recrutement pour FEV, une société spécialisée dans l'ingénierie de banc moteur. Un milieu très spécifique et qui recrute. "On a même énormément de problèmes à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. On se dit que si l'on récupère un ou deux bons CV sur un salon, c'est déjà bien".

En 2017, selon les organisateurs, les échanges lors du salon ont donné lieu à 580 entretiens.