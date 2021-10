Seine-Maritime. Les lauréats de Réinventer Le Havre

L'appel à projets Réinventer Le Havre, lancé en février, avait pour but de réhabiliter des lieux délaissés de la ville en faisant émerger des idées innovantes, attractives. Le mardi 10 décembre, la municipalité présentait les sept lauréats.

- Les Gobelins (propriétaire : Alcéane). Le projet (Normandie Seine Foncière et Cap Horn) prévoit la réhabilitation, par une réinterprétation contemporaine, de l'ancien cloître. Le programme abritera une trentaine de logements locatifs, du T1 au T5. L'ensemble accueillera des occupants de tous âges, qui pourront se retrouver dans une salle commune.

- Avenue Foch (propriétaire : ville du Havre). Le projet (Logéo Seine Estuaire) prévoit la réalisation d'un programme de quatorze logements mixtes habitat activités. La réhabilitation concernera l'ancien cinéma. Un passage pour les piétons sera créé avec la rue Jules-Ancel.

- Crédit Municipal (propriétaire : ville du Havre). Le projet (Foncière Hestim) prévoit de conforter le commerce en proposant, dans le prolongement des Halles centrales, une surface importante pour accueillir un concept store. La structure accueillera 100 postes de travail complémentaires à l'espace de co-working La Hune.

- EM Normandie (propriétaire : CCI Seine Estuaire). Le projet (SOGEPROM) Scènes de vie sera composé d'un hôtel 4 étoiles, d'une école Montessori, de logements intergénérationnels, d'un centre de sport et de bien-être, d'un pôle de santé, d'un restaurant et de quelques commerces en continuité des Halles centrales.

- Centre régional jeunesse et sport (propriétaire : ville du Havre). Le projet (ICADE Promotion) prévoit une nouvelle forme d'habitat, une résidence de co-living offrant 77 unités de vie au sein d'appartements partagés, composés d'espaces privatifs, d'espaces communs et de nombreux services mutualisés (salle de sport, salle de conférences,…).

- Flaubert (propriétaire : Groupe hospitalier du Havre). Un petit quartier va voir le jour entre le funiculaire et l'hôpital. Les terrasses d'Ingouville (ICADE Promotion) seront composées de petites résidences. Le projet prévoit une coulée verte depuis la costière, venant créer un lien entre la ville haute et la ville basse. Elles accueilleront également le nouveau siège social de la Ligue havraise.

- Halle aux poissons (propriétaire : ville du Havre). L'équipe d'Enofi va transformer la Halle aux poissons en un lieu de vie hybride dédié à la mer. La Halle deviendra un lieu culturel et festif, un lieu de restauration, un lieu d'économie sociale et solidaire et un lieu éco-responsable, où les circuits courts seront privilégiés et les déchets valorisés.