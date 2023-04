[Vidéo]. Le youtubeur aux 2,2 millions d'abonnés Nota Bene en tournage à Caen et Bayeux

Quand on parle d'histoire, la Normandie n'est que rarement en reste. Et ce n'est pas Benjamin Brillaud, plus connu sur la toile sous le nom de Nota Bene, qui vous dira le contraire. Ce youtubeur passionné d'histoire explique, décortique, vulgarise, des pans entiers de l'Histoire à ses désormais 2,2 millions d'abonnés, en compagnie de l'équipe qu'il s'est construite au fil du temps. Ce mardi 18 avril, il était en tournage à Caen et à Bayeux.

Un sujet bien précis

En collaboration avec Normandie Attractivité, Benjamin Brillaud s'attardait sur l'importance des liens entre la Normandie, l'Angleterre et l'Irlande. "Il y a eu une influence culturelle, religieuse, mais on va aussi beaucoup parler patrimoine et architecture, avec la fameuse pierre de Caen, qui compose notamment la Tour de Londres", salive le vidéaste. D'ailleurs, il était déjà venu à Caen en 2016 pour visiter les galeries souterraines d'où étaient extraites ces fameuses pierres.

Benjamin Brillaud détaille l'objectif de sa vidéo Impossible de lire le son.

Et évidemment, cette vidéo en prévision tournera énormément autour du personnage clé de Guillaume le Conquérant, dont on fêtera le millénaire de la naissance en 2027. "C'est un personnage intriguant, qui a eu une vie assez tumultueuse. Je m'intéresse énormément aux Vikings et donc par extension aux Normands, et tout ce qui touche à la bataille d'Hastings", fait savoir celui qui a déjà publié quelques vidéos à propos du Caennais le plus célèbre, dont une qui a dépassé le million de vues.

Ayant tourné des scènes au château de Caen, à l'Abbaye-aux-Hommes, à celles aux Dames, Benjamin Brillaud a aussi fait étape à Bayeux pour y voir la tapisserie. Un véritable moment d'émotion pour celui qui l'évoque auprès de ses abonnés depuis des années, mais qui n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de l'observer en vrai.

Quel est son lieu normand préféré ?

Nous avons profité de l'occasion pour demander au vidéaste quel était son endroit préféré en Normandie, bien connu par les historiens pour ses liens avec l'Angleterre, mais aussi son importance durant la seconde Guerre Mondiale. Réponse prévisible de ce passionné du Moyen-Âge : "Le château de Caen est un très bel endroit, je trouve qu'on s'y sent bien, on peut flâner, venir se détendre. C'est un super endroit pour se ressourcer en dehors du travail."

Pour visionner cette vidéo, qui a aussi nécessité un drone pour des prises de vues aériennes, il faudra se montrer patient. Elle sera publiée sur la chaîne YouTube de Nota Bene le lundi 15 mai.