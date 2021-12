Disparition de Mathis : le père renvoyé devant la Cour d'assises

Après des recherches approfondies et restées vaines, le juge d'instruction chargé de l'affaire a rendu la semaine dernière une ordonnance de mise en accusation. Cette ordannance renvoie Sylvain Jouanneau devant la Cour d'assises du Calvados pour être jugé pour le crime de complicité de détention ou de séquestration de mineur de 15 ans pendant plus de 7 jours, et les délits connexes d'enlèvement de mineur par ascendant et de menaces de mort sous condition. Il avait été interpellé en décembre 2011.

Sylvain Jouanneau ayant fait appel de cette ordonnance, ce mardi 15 avril, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Caen a désormais en charge de confirmer ou non l'ordonnance. La date du début du procès de Sylvain Jouanneau s'en trouve retardée.