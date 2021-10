Municipales à Caen : Brigitte Le Brethon regrette l'investiture de Joël Bruneau

Brigitte Le Brethon était maire de Caen entre 2001 et 2008, un poste qu'elle comptait tenter de reprendre l'année prochaine, lors des élections municipales de 2014. Ce ne sera pas le cas, tandis que la commission nationale de l'UMP a choisi Joël Bruneau pour tenter de renverser Philippe Duron.

"Je regrette cette décision, mais prends acte. Monsieur Bruneau a eu plus d'influence que moi", explique-t-elle. "Je suis dans un état d'attente et vois mal quelles responsabilités pourraient me confier les protagonistes pressentis."