Ouistreham. La pêche à pied des moules interdite à la Pointe du Siège

Depuis le vendredi 3 mai et jusqu'à nouvel ordre, "les activités de pêche à pied professionnelle et de loisir des coquillages non fouisseurs (moules) sur la zone de la Pointe du Siège à Ouistreham sont temporairement interdites", explique la préfecture du Calvados.

Les fortes pluies comme origine

Cette interdiction fait suite aux fortes pluies et à un déversement important d'un mélange d'eaux usées et d'eaux de pluie constaté dans le fleuve l'Orne. La préfecture précise que "ces événements peuvent provoquer la contamination microbiologique des eaux littorales (germes fécaux) qui est de nature à affecter la qualité sanitaire des coquillages".

Des études vont être réalisées et la préfecture précise que "l'arrêté sera levé après obtention de résultats d'analyses favorables sur les coquillages". Par ailleurs, la pêche à pied des coquillages fouisseurs (coques, couteaux, tellines…) sur la zone de la Pointe du Siège à Ouistreham reste également interdite.