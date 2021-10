Elle a deux semaines de retard mais c'est pour la bonne cause ! La moule de Barfleur est de retour dans les assiettes depuis lundi. "Nous avons un taux de chair de 27 ou 28 %, explique David Rigault, patron-pêcheur, c'est bien pour un début de campagne. Cela va continuer à augmenter pendant l'été".

L'an dernier la campagne s'ouvrait le 10 juin, cette année les pêcheurs - et les gourmands - ont patienté jusqu'au 23 juin. "Le mauvais temps a retardé la pousse sur les gisements de Grandcamp, Réville et Ravenoville, et nous ouvrirons celui de Barfleur fin juillet. Il y a moins de ressource cette année donc nous avons repoussé l'ouverture et réduit les quotas". Pour un navire de 5 marins, il est possible cette saison de pêcher 1,8 tonne, contre 2,4 tonnes l'an passé, soit 600 kilos de moins par jour.

La Blonde de Barfleur est belle... mais rare ! Impossible de lire le son.

La moule sauvage de l'est du Cotentin était très attendue aussi dans les assiettes. "Elle est beaucoup plus agréable à travailler et beaucoup plus goutue que la moule d'Irlande ou de Hollande que nous avions jusqu'à maintenant" indique Josselin, restaurateur à Barfleur. "Sur un service de midi, par beau temps, 80% des plats commandés sont des moules" ajoute un de ses confrères.

64 navires ont une licence de pêche au moules dans le Val de Saire. Selon les années, 2000 à 9000 tonnes sont pêchées sur ce secteur.