Pêche à Cherbourg : embellie en 2012

"Le rebond attendu l'an dernier a eu lieu !" se réjouit Jean-Claude Camus, président de la CCI Cherbourg- Cotentin.

Après une année 2011 morose, le centre de marée comptabilise près 6000 tonnes de marchandises vendues l'an passé, soit une hausse de 13%.

Deux nouveaux chalutiers

Elle s'explique notamment par l'arrivée de deux nouveaux bateaux pour la pêche hautrière (plus de 3 jours de pêche, navires de plus de 20 mètres) : le Marie-Catherine et le Carpe Diem. Les cinq navires de la flotille de la Capam sont eux aussi performants, avec une meilleure organisation dans les rotations. Résultat : 687 tonnes de plus que l'an passé pour l'activité hauturière.

Concernant la pêche côtière, l'activité reste stable, avec un tonnage de 1985 tonnes, soit 0,5% d'augmentation.

Chiffre d'affaire : 14 millions d'euros

Le chiffre d'affaire des transactions, lui, est porté à 14 millions d'euros, soit presque 5% d'augmentation. Chaque chalutier de la pêche hauturière a en moyenne un chiffre d'affaire d'1,217 millions d'euros, qui permet de compenser la hausse des prix du gasoil.