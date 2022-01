Hydroliennes : le comité régional des pêche interpelle François Hollande

La table ronde consacrée aux énergies marines renouvelables réunissait ce lundi 30 septembre les acteurs industriels du secteur et les élus locaux autour de François Hollande.

Daniel Lefèvre, président du comité régional des pêches, a lui aussi participé à la discussion et temporisé les propos des "industriels bien pensants", selon ses propres mots. "Les pêcheurs sont là et rien ne se fera sans eux" a-t-il rappelé au président de la République. "Nous sommes conscients des bénéfices en terme d'emplois et de retombées économiques et écologiques, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre filière" :

François Hollande a de son côté rappelé que deux zones sont retenues pour l'expériementation des hydroliennes : le passage du Fromveur dans le Finistère et le Raz Blanchard dans la Manche. Le raz de Barfleur, qui avait soulevé l'inquiétude des pêcheurs, est donc abandonné.