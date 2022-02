Cherbourg : du concret pour les hydroliennes

"La France a le potentiel pour devenir un pays leader en matière d'énergies marines renouvelables". Delphine Batho, ministre de l'Ecologie, était à Cherbourg lundi 25 février pour donner un nouveau souffle au projet d'hydroliennes dans le nord-Cotentin. "Nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale et nous avons le deuxième gisement européen pour l'énergie hydrolienne, sur des sites comme celui du Raz Blanchard".

Des fermes pilotes en 2015

Apporter du concret, voilà le but de la double visite ministérielle. Accompagnée de Bernard Cazeneuve, ex-maire de Cherbourg et désormais ministre des Affaires européennes, Delphine Batho a donc survolé le site du Raz Blanchard, au large du cap de la Hague, en hélicoptère.

"Ce site est une sorte de rivière sous-marine, avec un courant très fort", constate Delphine Batho. L'idéal pour implanter des hydroliennes. La ministre a d'ailleurs confirmé l'installation à court terme de fermes pilotes. "Elles contiendraient cinq à six hydroliennes, pour tester l'exploitation grandeur nature, avant un déploiement commercial et à échelle industrielle". Maintenance, raccordement, capacité de production, résistance au courant ou encore impact sur la biodiversité seront analysés.

200 emplois dans les fermes pilotes

On ne sait pas encore combien de fermes pilotes seront créées. "J'ai confié le soin au préfet de la Manche et au préfet maritime d'analyser les zones où nous pourrions les implanter". Une chose est sûre pour la ministre, ces zones devront être désignées au plus tôt après la fin du débat national sur la transition énergétique.

Si, à l'horizon 2020, les énergies marines renouvelables (hydroliennes et éoliennes off-shore) pourront permettre de créer 20.000 emplois, les fermes pilotes devraient générer 200 postes d'ici un an et demi, en 2015.

BONUS AUDIO : écoutez la ministre de l'environnement, Delphine Batho