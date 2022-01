Hollande invite la Basse-Normandie " à relever le défi des énergies marines"

: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 2 inon line: Undefined offset: 3 inon line: Undefined offset: 4 inon line

Le président de la République François Hollande a participé ce lundi 30 septembre à une table ronde consacrée aux énergies marines renouvelables. Les industriels et énergéticiens (DCNS, GDF Suez, Voith Hydro, Iberdrola, Siemens, Alstom, RTE) mais aussi les élus locaux et le comité régional des pêches, lui ont exposé leur vision de cet aspect de la transition énergétique.

L'appel à manifestation d'intérêt concernant l'implantation de 3 à 4 fermes pilotes d'hydroliennes dans le Raz Blanchard (50) et le passage du Fromveur (29) sera inscrit au journal officiel du mardi 01 octobre.

Chaque ferme comprendra 5 à 10 hydroliennes, et sera subventionnée par l'Etat à hauteur de 30 millions d'euros. Le tarif d'achat de l'électricité produite est fixé à 173 euros par megawatt/heure, selon le président de a République.

"L'équivalent de 3 centrales nucléaires"

Il a indiqué qu'à l'horizon 2020, l'énergie hydrolienne pourrait produire 3 gigawatt/heure, soit l'équivalent de 3 centrales nucléaires. "La transition énergétique, c'est la diversification des sources d'énergies" estime François Hollande, qui fait référence à l'EPR de Flamanville, toujours en construction :





Le président de la République invite la Basse-Normandie, et plus particulièrement Cherbourg, à se préparer à ce "défi considérable". "Nous avons l'obligation d'aller vite, de former les jeunes et les demandeurs d'emplois et de préparer l'ensemble du bassin d'emploi à faire venir des sous-traitants et accueillir des entreprises" :





Les réactions

Philippe Martin, ministre de l'écologie et du développement durable

Jean-Michel Houllegatte, maire de Cherbourg-Octeville





Jean-Claude Camus, président de la CCI Cherbourg-Manche