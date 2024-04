Cotentin. Deux blessés graves dans un accident entre deux voitures

Les pompiers de la Manche sont intervenus, samedi 27 avril vers 8h, pour un accident de la circulation à Martinvast dans le Cotentin sur la route départementale D900. Selon eux, deux voitures se sont percutées à grande vitesse, et deux hommes ont été grièvement blessés et étaient incarcérés dans leurs véhicules. Le premier, âgé de 64 ans, était en arrêt cardiorespiratoire. Sorti rapidement de sa voiture par les secours, il a reçu un massage cardiaque puis a été emmené à l'hôpital de Cherbourg. Le second, âgé de 43 ans, a été transporté vers le même centre hospitalier.

Au total, 12 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

