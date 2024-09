Près de Villedieu. Une femme de 61 ans grièvement blessée, héliportée au CHU de Caen

A Chérencé-le-Héron, près de Villedieu-les-Poêles dans le sud-Manche, un camion et une voiture sont entrés en collision, mardi 17 septembre vers 10h30. L'accident a eu lieu sur la route départementale 999, dite route du Bourg neuf. Selon les pompiers, le choc entre les deux véhicules a été violent et frontal. La conductrice de la voiture était seule dans son automobile et a été piégée dedans.

Les pompiers l'ont extraite et elle a pu être héliportée par l'Hélismur 61 en direction du CHU de Caen. Dans l'hélicoptère, il y avait des soignants du SMUR d'Avranches. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le conducteur du poids lourd est indemne.