Alerte météo. Vigilance orages en Normandie, les cinq départements concernés

Décidément, les beaux jours et le soleil peinent à se frayer un chemin alors que le mois de mai approche à grand pas. Après le vent et la pluie, voilà que l'orage s'invite à la fête ce vendredi 26 avril. Météo France place les cinq départements normands en vigilance jaune en fin d'après-midi.

De 15h à 21h

La Manche et l'Orne sont les premiers concernés, tous les deux entre 15h et 19h. C'est le tour ensuite au Calvados, à partir de 16h et jusqu'à 19h aussi. En ce qui concerne l'ex-Haute-Normandie, il faut attendre 17h pour que les orages se fassent entendre ou voir. La vigilance est de mise jusqu'à 20h dans l'Eure, et une heure plus tard en Seine-Maritime.

Ces prévisions sont susceptibles d'évoluer dans les prochains bulletins publiés par Météo France.