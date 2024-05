Normandie. Nouvelle alerte aux orages déclenchée dans la région

C'est presque devenu une routine. Les orages sont très présents sur l'ensemble de la France depuis quelques jours. Jeudi 23 mai, Météo France place 76 départements de l'Hexagone en vigilance jaune… dont les cinq de la région Normandie. On fait le point sur ces différentes prévisions.

De midi jusqu'à ce soir

L'alerte concerne d'abord le Calvados et la Manche, à partir de 12h, et ce jusqu'à 20h. A 13h, les deux départements de l'ex Haute-Normandie, la Seine-Maritime et l'Eure, sont eux aussi placés en vigilance jaune. Jusqu'à 20h pour le premier, et jusqu'à 22h pour ce dernier. Enfin, l'Orne n'est concerné qu'à partir de 14h, jusqu'à 21h.

A noter d'ailleurs que le Calvados est toujours concerné par une vigilance jaune aux crues, alors que des inondations ont touché à plusieurs reprises le département dernièrement.