Près de Rouen. Refus d'obtempérer : un véhicule manque de percuter une voiture de police et prend la fuite

Les faits ont eu lieu sur la commune du Petit-Quevilly, dimanche 28 avril vers 15h, à l'angle de la rue Jacquard et de la rue Claudine Guéri. Les policiers, alors en patrouille, ont remarqué une voiture qui arrivait sur la droite et a manqué de les percuter. D'après la police, le conducteur était surpris et apeuré en voyant les agents. Paniqué, il a changé subitement de direction et s'est engagé dans un sens interdit avant de s'enfuir via diverses rues, et sans s'arrêter malgré les signaux sonores des forces de l'ordre et leurs gyrophares.

Finalement, le mis en cause, âgé de 40 ans, a été arrêté quelques minutes plus tard au niveau de la rue du Général Sarrail alors qu'il tentait de s'enfuir à pied. Les forces de l'ordre ont saisi sur lui une enveloppe contenant 3 860 euros et environ 5 grammes de résine de cannabis. Le suspect aurait expliqué que la somme provenait de chantiers de ravalement de façades qu'il aurait réalisés sans déclaration. Il a également été dépisté positif aux stupéfiants.