Eboulement. Un pan de falaise s'effondre entre Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses

"Malheureusement, c'est un phénomène récurrent", constate mardi 30 avril Yves Tasse, le maire de Veule-les-Roses. La veille, lundi 29 avril, un pan de falaise entre sa commune et celle de Sotteville-sur-Mer s'est effondré, vers 10h. "Heureusement il n'y a pas une fréquentation haute en ce moment, le risque est plus important l'été", rassure l'élu, qui rappelle tout de même que "les gens doivent éviter de circuler sur et sous les falaises… Nous avons des arrêtés constants en ce sens".

En l'occurrence, un nouvel arrêté municipal a été pris à Sotteville-sur-Mer pour interdire l'accès à "la dernière partie de l'escalier et de circuler sous et sur les falaises", informe la préfecture de Seine-Maritime. Les contrevenants s'exposent à une amende de 2e classe, précisent les services de l'Etat.

"Des éboulements de falaises, il y en a en moyenne dix par an chez nous, même s'ils ne sont pas tous de la même taille", poursuit Yves Tasse.

