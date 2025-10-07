Le Havre. Ivre, il tente de fuir la police et la course-poursuite se termine en accident

Il aurait mieux fait de s'arrêter aux premières sommations.

Mardi 7 octobre un peu après 1h, la Brigade anticriminalité (BAC) du Havre est en patrouille place Jenner. Les policiers aperçoivent une voiture roulant à vive allure qui vient de griller le feu rouge, direction l'avenue du Bois au Coq. Les forces de l'ordre tentent de la contrôler mais l'automobiliste accélère. Pour tenter de semer la police, il éteint même ses feux.

Les forces de l'ordre retrouveront la voiture, rue du Beau Séjour, accidentée. Le conducteur de 29 ans a percuté le mur d'une résidence et son véhicule s'est retrouvé au milieu de la rue, avec l'avant détruit.

L'homme était alcoolisé, 1,38 gramme d'alcool par litre de sang. Son permis a été suspendu et sa voiture immobilisée.

