Tempête Caetano. Neige en Normandie : toujours de la neige demain, à quoi s'attendre ?

La neige tombe toujours sur la Normandie jeudi 21 novembre, avec des cumuls pouvant atteindre 10cm dans les terres, et jusqu'à 20cm sur les collines du Perche et les hauteurs normandes. Sur les côtes et les zones plus périphériques, on note 2 à 5cm, mais la tenue au sol reste parfois temporaire.

La météo de jeudi 21 novembre soir.

Attention, de fortes rafales de vent risquent de provoquer des congères dans certaines zones. La vigilance orange neige-verglas reste en vigueur jusqu'à vendredi midi, avec un regel attendu cette nuit.

La météo de la nuit de jeudi 21 novembre.

Les transports scolaires sont annulés jusqu'à demain 12h, et les établissements scolaires, collèges et lycées, sont fermés à partir de 16h.

Vendredi 22 novembre matin : encore un peu de neige

Des averses neigeuses persistantes toucheront le sud du Calvados, l'Orne, l'Eure et le sud-Manche en matinée. Selon Météo France, ces précipitations pourraient ajouter 2 à 5cm localement, voire 10cm supplémentaires par endroits. Les routes risquent d'être glissantes, le verglas étant présent un peu partout.

La météo de vendredi 22 novembre matin.

Vendredi 22 novembre après-midi : enfin une accalmie

Bonne nouvelle : dès 15h vendredi, la vigilance passe au vert sur toute la région. Le week-end s'annonce plus doux, avec des températures atteignant 10°C. Un redoux bienvenu après cet épisode hivernal intense !

La météo de vendredi 22 novembre après-midi.

Alors, prudence sur les routes d'ici là, et profitez bien de ce décor enneigé avant son départ !

