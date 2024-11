Météo. Les cinq départements normands placés en vigilance orange neige-verglas

Dans son bulletin publié mercredi 20 novembre au soir, Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange pour un risque lié aux chutes de neige et au verglas, dont la Normandie. Si la Seine-Maritime et l'Eure étaient en vigilance jaune ce matin, demain, la situation se dégrade avec un passage en vigilance orange pour le Calvados, l'Orne, la Manche, l'Eure et la Seine-Maritime, soit tous les départements normands. Selon les prévisions, la couche neigeuse pourrait atteindre les 3 à 7 centimètres dans l'Orne et le sud-Manche, de 1 à 4 centimètres dans le Calvados et un saupoudrage sur le long des côtes selon certains modèles météo qui restent à affiner.

Conséquences possibles

Des chutes de neige et des couches de verglas d'une importance significative sont attendues dans la région. Les conditions de circulation risquent de devenir rapidement très difficiles, notamment dans les secteurs forestiers où des chutes d'arbres peuvent aggraver la situation. Les risques d'accidents sont donc accrus, tout comme les risques de dégâts affectant les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Que faire face à ce risque ?

Météo-France recommande de limiter ses déplacements et de se tenir informé régulièrement auprès des autorités locales. En cas de nécessité de circulation, il est essentiel de s'équiper de pneus neige et de prévoir des vivres et des couvertures dans son véhicule. Par ailleurs, les groupes électrogènes doivent être installés à l'extérieur des maisons et il est déconseillé d'utiliser des chauffages à combustion en continu.

Restez vigilants et suivez les conseils des autorités pour traverser cette période délicate.

